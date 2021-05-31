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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 31.05.2021
No. Дата Длъжност Образование
662 20.4.2021 чистач основно
663 20.4.2021 камериерка основно
683 23.4.2021 ресторантски работник средно
684 23.4.2021 ресторантски работник средно
685 23.4.2021 салонен управител средно
686 23.4.2021 салонен управител средно
734 5.5.2021 продавач консултант средно
735 5.5.2021 счетоводител висше
736 5.5.2021 машинист ПСМ средно
738 5.5.2021 работник развъждащ птици чрез инкубатор средно
750 10.5.2021 работник товаро-разтоварна дейност основно
751 10.5.2021 продавач- консултант средно
756 10.5.2021 склададжия средно
759 11.5.2021 камериер/ка основно
760 11.5.2021 главен счетоводител висше
761 11.5.2021 камериер/ка хотел основно
762 11.5.2021 помощник кухня основно
763 11.5.2021 готвач средно
765 11.5.2021 работник кухня основно
766 11.5.2021 манипулант промишлеността начално
767 11.5.2021 машинен оператор производство на тестени изделия начално
771 12.5.2021 монтажник климатици средно
773 13.5.2021 шофьор лекотоварен автомобил средно
776 13.5.2021 заварчик средно
777 13.5.2021 монтажник метални конструкции средно
778 13.5.2021 зидаро-кофражист средно
782 14.5.2021 машинен оператор мебели средно
784 14.5.2021 отчетник счетоводство средно
787 17.5.2021 работник кухня основно
794 18.5.2021 продавач-хранителни стоки средно
795 18.5.2021 общ работник средно
803 19.5.2021 багерист средно
804 19.5.2021 работник производство на млечни продукти основно
813 21.5.2021 бояджия промишлени изделия основно
814 21.5.2021 монтажник, метални конструкции средно
815 21.5.2021 кофражист основно
816 21.5.2021 заварчик основно
817 21.5.2021 шофьор, тежкотоварен автомобил средно
818 21.5.2021 обслужващ, бензиностанция/газостанция средно
821 25.5.2021 монтажник климатици средно
849 27.5.2021 брокер недвижими имоти средно