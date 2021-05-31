„ДЪРВО ДА ПОСАДИМ – ГОРАТА ДА СПАСИМ!“

СУ "Й. Йовков" (X) преди 33 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 5

Четвъртокласници и родители осъществиха последното мероприятие по НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот". Заедно с представител на ДПП "Сините камъни" се насладиха на неповторимата природа и посадиха своето дърво. Засаждането на дървета е един от най-лесните начини да променят света, в който живеем.

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