Заповед за прекратяване на процедура

Област Сливен преди 26 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 17

Областният управител Минчо Афузов прекрати процедура, открита със Заповед № РД-11-12-004/15.04.2021 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3.

Цялата заповед – в прикачения файл.

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