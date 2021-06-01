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Заповед за прекратяване на процедура

01 юни 2021 12:15, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 26 минути, брой четения: 17

Областният управител Минчо Афузов прекрати процедура, открита със Заповед № РД-11-12-004/15.04.2021 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3.

Цялата заповед – в прикачения файл.

Файлове

Заповед за прекратяване на процедура [200KB]

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