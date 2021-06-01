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303 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 4 от тях в Сливенско

01 юни 2021 14:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50
Ваксиниране

303 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16 978 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 418 577, като активните са 18 694.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 19, Бургас – 8, Варна – 29, Велико Търново – 18, Видин – 2, Враца – 2, Габрово – 8, Добрич – 8, Кърджали – 4, Кюстендил – 5, Ловеч – 6, Монтана – 4, Пазарджик – 12, Перник – 3, Плевен – 8, Пловдив – 32, Разград – 3, Русе – 14, Силистра – 1, Сливен – 4, Смолян – 12, София – 15, София (град) – 56, Стара Загора – 7, Търговище – 6, Хасково – 6, Шумен – 7, Ямбол – 4.

През изминалото денонощие са били излекувани 1646 души, а за целия период – 382 183.

В болница за лечение са настанени 3054 души, от които 348 са в интензивни отделения.

38 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 700.

Към момента общо 1 365 923 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 681.

Снимка: Станимир Петков

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