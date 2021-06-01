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Със заповед на министър-председателя беше създаден Съвет по икономическите въпроси

01 юни 2021 21:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 33
Министерски съвет

Съвет по икономическите въпроси беше създаден днес със заповед на министър-председателя Стефан Янев.

В състава на консултативния орган към премиера са: Гълъб Донев, заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика, Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства и Асен Василев, министър на финансите.

За участие в съвета са поканени финансистът Красимир Ангарски, доцентът по финанси в УНСС Емил Хърсев, програмният директор в Центъра за либерални изследвания Георги Ганев и преподавателят в Norwegian Business School Пламен Ненов.

Контролът по изпълнението на дейността на Съвета ще се осъществява лично от министър-председателя Стефан Янев. Основна задача на новоучредения орган ще бъдат обсъждането, разработването и прилагането на иновативни стратегии за решаване на икономическите проблеми у нас.

Източник: МС

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