Със заповед на министър-председателя беше създаден Съвет по икономическите въпроси

Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 33

Съвет по икономическите въпроси беше създаден днес със заповед на министър-председателя Стефан Янев.

В състава на консултативния орган към премиера са: Гълъб Донев, заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика, Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства и Асен Василев, министър на финансите.

За участие в съвета са поканени финансистът Красимир Ангарски, доцентът по финанси в УНСС Емил Хърсев, програмният директор в Центъра за либерални изследвания Георги Ганев и преподавателят в Norwegian Business School Пламен Ненов.

Контролът по изпълнението на дейността на Съвета ще се осъществява лично от министър-председателя Стефан Янев. Основна задача на новоучредения орган ще бъдат обсъждането, разработването и прилагането на иновативни стратегии за решаване на икономическите проблеми у нас.