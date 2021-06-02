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Сливен. Новини от източника. Последни новини
236 са новите случаи с коронавирус от денонощието, 3 от тях в Сливенско
236 са новите случаи от денонощието, регистрирани от 13 258 теста. Положителните проби са 1,78% от изследваните. До момента потвърдените с коронавирус у нас са 418 813, показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 15; Бургас – 9; Варна – 20; Велико Търново – 6; Видин – 1; Враца – 2; Габрово – 3; Добрич – 7; Кърджали – 2; Кюстендил – 1; Ловеч – 9; Монтана – 5; Пазарджик – 7; Перник – 3; Плевен – 3; Пловдив – 30; Разград – 4; Русе – 6; Силистра – 2; Сливен – 3; Смолян – 6; София област – 11; София (град) – 42; Стара Загора – 13; Търговище – 6; Хасково – 12; Шумен – 4; Ямбол – 4;
Активните случаи са 17 322. Хоспитализирани са 2942 пациенти, 322 от тях са в интензивно отделение.
Оздравелите от вчерашния ден са 1582, общо 383 765 души са преболедувалите инфекцията.
През последните 24 часа вирусът взе още 26 жертви. Починалите с COVID-19 от началото на пандемията са 17 726.
Поставените ваксини през вчерашния ден са 18 064. До момента направените имунизации са 1 383 971.
Снимка: Станимир Петков