Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди 7 минути, брой четения: 3 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 3

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 02.06.2021г.(сряда) от 13:00ч. до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на гр. Нова Загора.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.