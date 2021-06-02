Прекъсване водоподаването на кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

Днес 02.06/сряда/поради авария е прекъснато водоподаването в кв. Речица от 16.30ч. до 18.30ч ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.