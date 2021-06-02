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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Премиерът Стефан Янев проведе телефонен разговор с американския заместник-държавен секретар по политическите въпроси Виктория Нюланд

02 юни 2021 20:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 15
Министерски съвет

Министър-председателят Стефан Янев проведе телефонен разговор с американския заместник-държавен секретар по политическите въпроси Виктория Нюланд.

Нюланд информира българския премиер, че съгласно закона "Магнитски" са в ход санкционни действия по отношение на трима български граждани и 64 юридически лица. Други трима души ще бъдат обект на по-ограничен санкционен режим. Мерките се прилагат в контекста на усилията за ефективна борба срещу корупцията в България.

Източник: МС

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