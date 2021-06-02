Премиерът Стефан Янев проведе телефонен разговор с американския заместник-държавен секретар по политическите въпроси Виктория Нюланд

Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 15

Министър-председателят Стефан Янев проведе телефонен разговор с американския заместник-държавен секретар по политическите въпроси Виктория Нюланд.

Нюланд информира българския премиер, че съгласно закона "Магнитски" са в ход санкционни действия по отношение на трима български граждани и 64 юридически лица. Други трима души ще бъдат обект на по-ограничен санкционен режим. Мерките се прилагат в контекста на усилията за ефективна борба срещу корупцията в България.