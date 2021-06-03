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Сливен. Новини от източника. Последни новини
197 нови случая на COVID-19 са регистрирани през изминалото денонощие, 4 от тях в Сливенско
197 нови случая на COVID-19 са регистрирани през изминалото денонощие. От началото на пандемията потвърдените с коронавирус са 419 010, показват данните в Единния информационен портал.
Новозаразените по области: Благоевград – 13, Бургас – 7, Варна – 11, Велико Търново – 16, Видин – 0, Враца – 6, Габрово – 3, Добрич – 2, Кърджали – 3, Кюстендил – 4, Ловеч – 5, Монтана – 8, Пазарджик – 8, Перник – 5, Плевен – 4, Пловдив – 17, Разград – 0, Русе – 6, Силистра – 2, Сливен – 4, Смолян – 1, София-град – 34, София-област – 11, Стара Загора – 13, Търговище – 0, Хасково – 5, Шумен – 2, Ямбол – 7.
Направени са 12 042 диагностични теста – 4967 PCR и 7075 антигенни. Позитивните проби са 1, 63% от изследваните.
Активните случаи са 16 486. 2 881 пациенти се лекуват в болница, 326 от тях са в интензивно отделение.
Оздравели са нови 1012 души, а преборилите болестта от началото на пандемията са 384 777.
Още 21 жертви взе вируса. Починалите с COVID-19 до момента са 17 747.
За последните 24 часа са поставени 21 992 ваксини, а от началото на имунизационната кампания – 1 405 952. Данните в портала показват, че с втора доза ваксина са 586 620 души.
Снимка: Станимир Петков