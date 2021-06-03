На 19 и 20 юни в спортен комплекс „НИКА“ ще се проведе футболният турнир на малки вратички „GOCHEVI CUP - 2021“

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

На 19.06.2021г. и 20.06.2021г. в спортен комплекс „НИКА“, гр. Сливен

ще се проведе футболният турнир на малки вратички „GOCHEVI CUP - 2021“, който ще се състой от 2 етапа.

В първият етап ще вземат участие деца до 8 години, като ще присъстват отбори от градовете Сливен, Ямбол и Стара Загора.

Във вторият етап ще участват аматьорски мъжки отбори, като всеки желаещ може да се запише на място в спортен комплекс „НИКА“, в часовете от 18:00ч. до 21:00ч. или на телефон 0878504250. Такса участие няма да има. Организаторите братя Гочеви са предвидили награди за най-малките и купи за победителите.