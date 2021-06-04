170 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 2 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 41 минути, брой четения: 54 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 54

170 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 15 295 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 419 180, като активните са 16 117.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 15, Бургас – 11, Варна – 6, Велико Търново – 3, Видин – 1, Враца – 3, Габрово – 4, Добрич – 5, Кърджали – 3, Кюстендил – 4, Ловеч – 6, Пазарджик – 8, Пловдив – 15, Разград – 1, Русе – 3, Силистра – 3, Сливен – 2, Смолян – 2, София – 5, София (град) – 46, Стара Загора – 7, Търговище – 3, Хасково – 3, Шумен – 8, Ямбол – 3.

През изминалото денонощие са били излекувани 494 души, а за целия период – 385 271.

В болница за лечение са настанени 2765 души, от които 309 са в интензивни отделения.

45 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 792.

Към момента общо 1 429 105 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 23 158.