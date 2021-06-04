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Слънчев петък ни очаква с временни увеличения на облачността
Днес ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в планинските райони ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София около 23°. Това е прогнозата на НИМХ.
Над планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността и на отделни места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 14°, на 2000 метра – около 7°.
Над Черноморието ще има разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 21° и 23°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
В Сливен ще има променлива облачност със слаб северен вятър. Минималната температура ще е 14°, а максималната 25°.
Снимка: pixabay.com