Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Слънчев петък ни очаква с временни увеличения на облачността

04 юни 2021 09:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 26
Времето за 04.06.2021 г.

Днес ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, главно в планинските райони ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София около 23°. Това е прогнозата на НИМХ.

Над планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността и на отделни места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е около 14°, на 2000 метра – около 7°.

Над Черноморието ще има разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 21° и 23°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В Сливен ще има променлива облачност със слаб северен вятър. Минималната температура ще е 14°, а максималната 25°.

Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 