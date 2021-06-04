Прекъсване на водоподаването в с. Ковачите

ВиК-Сливен преди 45 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 18

Днес 04.06 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването в с. Ковачите до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.