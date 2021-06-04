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Сливен, кратки вечерни новини, 04.06.2021 г., петък

04 юни 2021 15:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 40 минути, брой четения: 61
Сливен

Областният управител Минчо Афузов проведе среща с местни производители на плодове и зеленчуци и ръководството на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД – Сливен.

През изминалото денонощие полицейски екипи са извършили 213 проверки за спазване на карантината на територията на Сливен и областта – няма установени нарушения.

През изминалото денонощие в Сливенско са регистрирани четирима заразени с коронавирусна инфекция.

От 9 до 11 юни в Сливен ще се проведе двадесет и третото издание на Националния фестивал на детската книга.

Тренировъчно занятие със симулация на пожар се проведе в сградата на Община Сливен на 4 юни - петък, от 15:30 часа.

Регионален исторически музей “Д-р Симеон Табаков” – Сливен организира музейно-образователна програма „Ваканция в музея“.

На 19.06.2021 г. и 20.06.2021 г. в спортен комплекс „НИКА“, гр. Сливен ще се проведе футболният турнир на малки вратички „GOCHEVI CUP - 2021“, който ще се състои от 2 етапа.

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