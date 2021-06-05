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Слънчево и топло време предвещават за днес синоптиците
Днес ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над Източна България, но и там ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб, предимно от северозапад. Ще бъде малко по-топло с максимални температури между 23° и 28°, в София около 24°. Това е прогнозата на НИМХ.
Над планините облачността ще е променлива. След обяд само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, вечерта ще започне да се усилва. Ще бъде малко по-топло с максимална температура на 1200 метра около 15°, на 2000 метра – около 8°.
Над Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб, преди обяд от северозапад, а след обяд ще се обърне от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 20° и 24°. Температурата на морската вода е 16-18°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
В Сливен ще бъде предимно слънчево и топло. Минималната температура ще е 13°, а максималната 26°.
Снимка: Станимир Петков