Слънчево и топло време предвещават за днес синоптиците

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 23

Днес ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над Източна България, но и там ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб, предимно от северозапад. Ще бъде малко по-топло с максимални температури между 23° и 28°, в София около 24°. Това е прогнозата на НИМХ.

Над планините облачността ще е променлива. След обяд само на изолирани места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, вечерта ще започне да се усилва. Ще бъде малко по-топло с максимална температура на 1200 метра около 15°, на 2000 метра – около 8°.

Над Черноморието ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слаб краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб, преди обяд от северозапад, а след обяд ще се обърне от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 20° и 24°. Температурата на морската вода е 16-18°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В Сливен ще бъде предимно слънчево и топло. Минималната температура ще е 13°, а максималната 26°.