Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
През изминалото денонощие в Сливенско няма регистриран заразен с коронавирус, за България те са 157
157 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14 275 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 419 337, като активните са 15 596.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 5, Бургас – 3, Варна – 12, Велико Търново – 4, Видин – 6, Враца – 4, Габрово – 4, Добрич – 5, Кърджали – 4, Ловеч – 3, Монтана – 3, Пазарджик – 11, Перник – 3, Плевен – 2, Пловдив – 16, Разград – 1, Русе – 11, Смолян – 1, София – 5, София (град) – 29, Стара Загора – 8, Търговище – 2, Хасково – 6, Шумен – 5, Ямбол – 4.
През изминалото денонощие са били излекувани 660 души, а за целия период – 385 931.
В болница за лечение са настанени 2629 души, от които 293 са в интензивни отделения.
18 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 810.
Към момента общо 1 450 850 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 21 757.
Снимка: Станимир Петков