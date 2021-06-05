През изминалото денонощие в Сливенско няма регистриран заразен с коронавирус, за България те са 157

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 53

157 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14 275 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 419 337, като активните са 15 596.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 5, Бургас – 3, Варна – 12, Велико Търново – 4, Видин – 6, Враца – 4, Габрово – 4, Добрич – 5, Кърджали – 4, Ловеч – 3, Монтана – 3, Пазарджик – 11, Перник – 3, Плевен – 2, Пловдив – 16, Разград – 1, Русе – 11, Смолян – 1, София – 5, София (град) – 29, Стара Загора – 8, Търговище – 2, Хасково – 6, Шумен – 5, Ямбол – 4.

През изминалото денонощие са били излекувани 660 души, а за целия период – 385 931.

В болница за лечение са настанени 2629 души, от които 293 са в интензивни отделения.

18 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 810.

Към момента общо 1 450 850 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 21 757.