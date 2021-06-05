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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Откриха тялото на 7-годишно дете в самоковско село

05 юни 2021 10:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 37
Полицейски автомобил

Полицията разследва смъртта на 7-годишно дете, в самоковското село Ковачевци. Екип на Спешна помощ е констатирал смъртта на момиченцето снощи, 50 минути преди полунощ.

По първоначални данни полицията е била извикана по сигнал, че детето е изчезнало. Трагичната развръзка е била установена при претърсването на къщата.

От МВР съобщиха, че е образувано досъдебно производство за тежко криминално престъпление.

Действията по разследването продължават под надзора на Софийската окръжна прокуратура.

Източник: Радио 999

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