Откриха тялото на 7-годишно дете в самоковско село

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 37

Полицията разследва смъртта на 7-годишно дете, в самоковското село Ковачевци. Екип на Спешна помощ е констатирал смъртта на момиченцето снощи, 50 минути преди полунощ.

По първоначални данни полицията е била извикана по сигнал, че детето е изчезнало. Трагичната развръзка е била установена при претърсването на къщата.

От МВР съобщиха, че е образувано досъдебно производство за тежко криминално престъпление.

Действията по разследването продължават под надзора на Софийската окръжна прокуратура.