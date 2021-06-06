Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

89 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 1 от тях в Сливенско

06 юни 2021 09:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 246
Тест за коронавирус

89 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 6333 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 419 426, като активните са 15 545.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 3, Бургас – 8, Варна – 12, Велико Търново – 2, Габрово – 2, Ловеч – 1, Монтана – 2, Пазарджик – 2, Перник – 5, Плевен – 1, Пловдив – 13, Разград – 2, Русе – 4, Сливен – 1, Смолян – 2, София – 2, София (град) – 17, Стара Загора – 3, Търговище – 1, Хасково – 1, Шумен – 2, Ямбол – 3.

През изминалото денонощие са били излекувани 137 души, а за целия период – 386 068.

В болница за лечение са настанени 2619 души, от които 293 са в интензивни отделения.

3 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 813.

Към момента общо 1 456 841 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 5993.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 