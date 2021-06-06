89 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 1 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 246 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 246

89 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 6333 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 419 426, като активните са 15 545.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 3, Бургас – 8, Варна – 12, Велико Търново – 2, Габрово – 2, Ловеч – 1, Монтана – 2, Пазарджик – 2, Перник – 5, Плевен – 1, Пловдив – 13, Разград – 2, Русе – 4, Сливен – 1, Смолян – 2, София – 2, София (град) – 17, Стара Загора – 3, Търговище – 1, Хасково – 1, Шумен – 2, Ямбол – 3.

През изминалото денонощие са били излекувани 137 души, а за целия период – 386 068.

В болница за лечение са настанени 2619 души, от които 293 са в интензивни отделения.

3 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 813.

Към момента общо 1 456 841 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 5993.