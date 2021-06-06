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Челна катастрофа с една жертва и трима тежко ранени на пътя Бургас-Елхово
Мъж е загинал, а двама възрастни и едно дете са с опасност за живота след катастрофа на пътя Бургас-Елхово. Това съобщи Цветелина Рандева, говорител на ОДМВР-Бургас.
Инцидентът е станал снощи около 22:20 часа до с. Константиново. Ударили са се челно два леки автомобила. Водачът на движещия се от Бургас към Елхово навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно в движещия се към Бургас в собствената си лента лек автомобил, предават от Нова.
При катастрофата на място е загинал 44-годишен мъж от Бургас, който е управлявал единия от тях.
Пострадали са трима души, сред тях е и 4-годишно дете. И тримата са настанени в отделението по реанимация на УМБАЛ - Бургас с диагноза „Политравматизъм“ и с опасност за живота.
Източник: Радио 999
Снимка: pixabay.com