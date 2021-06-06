Изпратиха Лорина Камбурова с опело във Варна

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Стотици близки и приятели дойдоха в храм "Св. Николай" във Варна, за да се простят с актрисата Лорина Камбурова, съобщава „Булфото”.

30-годишната Лорина така и не дочака трансплантация във Виена. Тя почина на 27 май в московска болница след усложнения от вирусна пневмония.