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Изпратиха Лорина Камбурова с опело във Варна

06 юни 2021 14:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 100
Поклонение

Стотици близки и приятели дойдоха в храм "Св. Николай" във Варна, за да се простят с актрисата Лорина Камбурова, съобщава „Булфото”.

30-годишната Лорина така и не дочака трансплантация във Виена. Тя почина на 27 май в московска болница след усложнения от вирусна пневмония.

Източник: NOVA

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