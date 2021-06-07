Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Десетки жилищни блокове в Пловдив осъмнаха с опожарени чип системи

07 юни 2021 08:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 часа, брой четения: 55
Опожарена чип система в жилищен блок

Десетки жилищни блокове в Пловдив осъмнаха с опожарени чип системи на входните си врати.

Устройствата за контрол на достъпа, монтирани на входните врати, са буквално разтопени. Оказва се, че това най-вероятно е нов начин за обири.

„Чип системата беше опожарена в събота. Хората във входа са доста притеснени. Надяваме се полицията да си свърши работата”, разказа домоуправителят Йордан Попов.

Нанесените щети ще са за сметка на живеещите в блоковете. От полицията съобщиха, че вече разследват случая.

Източник: NOVA

« предишнаследваща »


 