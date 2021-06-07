Десетки жилищни блокове в Пловдив осъмнаха с опожарени чип системи

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 часа, брой четения: 55 Излъчване:преди 8 часа, брой четения: 55

Десетки жилищни блокове в Пловдив осъмнаха с опожарени чип системи на входните си врати.

Устройствата за контрол на достъпа, монтирани на входните врати, са буквално разтопени. Оказва се, че това най-вероятно е нов начин за обири.

„Чип системата беше опожарена в събота. Хората във входа са доста притеснени. Надяваме се полицията да си свърши работата”, разказа домоуправителят Йордан Попов.

Нанесените щети ще са за сметка на живеещите в блоковете. От полицията съобщиха, че вече разследват случая.