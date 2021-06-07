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Откриват изложба с полицейски шапки и униформи в Бургас
Изложба, в която ще бъдат показани над сто полицейски и пожарникарски шапки, отличителни елементи, десет униформи и над петстотин макети на полицейски и противопожарни автомобили от цял свят, ще бъде открита днес в Бургас. Тя се организира от Международната полицейска организация - регион Бургас към Международната полицейска асоциация - секция България, със съдействието на Регионален исторически музей - Бургас и Културен дом на нефтохимика.
В експозицията са включени елементи от личните колекции на Павлин Ковачев - председател на Международната полицейска организация в морския град, Вероника Дойчинова - служител на Гранична полиция, доцент Людмил Георгиев - преподавател в Академията на МВР и немският им колега и партньор Щефан Емрих.
„Идеята възникна след разговор с доцент Людмил Георгиев, който от много години прави подобни изложби. Освен това, с което той разполага, ще покажем голяма колекция от макети на полицейски и противопожарни автомобили, автобуси и камиони. Тя принадлежи на нашия приятел от Германия Щефан Емрих, който любезно ни я предоставя. Включили сме елементи от моята лична колекция и от тази на колежката ни Вероника Дойчинова. В България до сега толкова голяма изложба по темата не е правена“, разказа Павлин Ковачев.
Експозицията вече може да се види, но ще бъде открита официално на седми юни, от 10:00 часа в Културния дом на нефтохимика в Бургас. Тя ще може да бъде видяна от жителите и гостите на Бургас до края на месец юли.
Източник: БНР