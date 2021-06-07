Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди 7 часа, брой четения: 43 Излъчване:преди 7 часа, брой четения: 43

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 07.06.2021г.(понеделник) от 10:30ч. до 14:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на гр. Нова Загора.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.