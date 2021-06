Носителят на наградата LUX на публиката ще бъде обявен в Страсбург

Туида Нюз преди 18 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 10

Председателят на ЕП Д. Сасоли ще обяви носителя на Европейската филмова награда LUX на публиката за 2021 г., по време на церемония в пленарната зала в сряда, 13.00 ч. (българско време)

Представители на трите филма, избрани за наградата LUX, ще присъстват в Страсбург и ще разгледат въпроса за свободата на медиите в Европа, както и трудното положение, пред което е изправена европейската филмова индустрия поради пандемията от COVID-19. Научете повече за програмата LUX и възможностите за интервюиране тук.

Контекст

Носителят на наградата LUX на публиката, връчена съвместно от Парламента и Европейската филмова академия в партньорство с Европейската комисия и мрежата Europa Cinemas, се избира от членове на ЕП и европейски граждани (всяка страна представлява 50 % от окончателното решение).

Церемония по награждаването: Сряда, 9 юни, 13.00 ч. българско време

Пресконференция: Сряда, 9 юни, 14.15 ч. (българско време)

Връзки

Мултимедиен пакет: Награда LUX за 2021 г.

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/lux-award-2021_17102_pk

Кандидатствайте за интервюта с кандидатите за наградата LUX, като попълните формуляра тук

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LUXAward2021

Press release: LUX Award: three films shortlisted for the European Audience Film Award

Прессъобщение — Награда LUX: три филма са номинирани за Европейската филмова награда на публиката

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20201207IPR93217/naghrada-lux-tri-filma-nominirani-za-evropeyskata-filmova-naghrada-na-publikata