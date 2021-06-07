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Сливен. Новини от източника. Последни новини

На 9 юни сектор „Пътна полиция”-Сливен няма да работи с граждани в определени часове

07 юни 2021 11:01, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 6 часа, брой четения: 41
„Пътна полиция”-Сливен

Във връзка с ремонтни дейности, извършвани от EVN-КЕЦ-Сливен, е планирано прекъсване на електрозахранването в сградата на сектор „Пътна полиция”-Сливен.

На 9 юни секторът няма да работи с граждани в часовете от 08,00 до 09,30 и след 16,00 часа.

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