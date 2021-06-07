На 9 юни сектор „Пътна полиция”-Сливен няма да работи с граждани в определени часове

Туида Нюз преди 6 часа, брой четения: 41 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 41

Във връзка с ремонтни дейности, извършвани от EVN-КЕЦ-Сливен, е планирано прекъсване на електрозахранването в сградата на сектор „Пътна полиция”-Сливен.

На 9 юни секторът няма да работи с граждани в часовете от 08,00 до 09,30 и след 16,00 часа.