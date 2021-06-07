Криминална хроника Ямбол - 07.06.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 45 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 36

Информационен бюлетин 07.06.2021 г.

В РУ-Ямбол е образувано бързо производство срещу 40-годишен, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 6 юни, около 03:50 часа на ул.“Преслав“ в областния град, е спрян за проверка лек автомобил „Фиат Пунто“, управляван от 40-годишен местен жител. При тестването на водача за употреба на алкохол техническото средство отчело стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължава.