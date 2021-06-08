РУ-Сливен издирва Стефан Асенов Иванов

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 52 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 52

РУ-Сливен търси информация за местонахождението на Стефан Асенов Иванов на 86 години от град Сливен. По данни на роднини той е напуснал дома си в сливенския квартал „Надежда” на 22 май и оттогава е в неизвестност. Той е на видима възраст 85-90 години, проявява празници на деменция, ръст 170 см., с мустак, очи кафяви-пъстри. При напускане на дома си е бил облечен с черно сако, бяла риза, бели джинси.

Мъжът проявява празници на деменция.

Ако някой разполага с информация за издирваното лице или е забелязал мъж с посоченото описание да сигнализира в най-близкото полицейско управление или на тел.044644311,0898460048 инспектор Д.Динев.