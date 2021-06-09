Участие на четвъртокласниците в Националния фестивал на детската книга

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 25 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 12

Прекрасно събитие се провежда в нашия град. Сливен е домакин на Националния фестивал на детската книга. Проявите в програмата са интересни за малки и големи.

Днес се състоя танцов маратон "Танцувай с нас "Jerusalema". В него участваха и учениците от 4. "в" и 4. "г" клас от ОУ "Елисавета Багряна". Прекрасните ни четвъртокласници чакаха с вълнение своето участие и се представиха отлично.

Браво, деца!

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