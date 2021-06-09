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Криминална хроника Ямбол - 09.06.2021 г.

09 юни 2021 19:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 24
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 09.06.2021 г.

 

Бързо производство за управление на МПС след употреба на наркотици е образувано в РУ-Стралджа. На 8 юни, около 13:00 часа ул. "П.К.Яворов“ в града е спрян за проверка лек автомобил „Сузуки Самурай”, управляван от 34-годишен мъж. При тестване на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за марихуана. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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