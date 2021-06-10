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131 са новите случаи на коронавирус в България, 5 от тях в Сливенско

10 юни 2021 08:22, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 34
Коронавирус

131 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 9920 теста. Положителни са 1,3% от изследваните проби. Общият брой регистрирани с COVID-19 у нас е 419 990, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 3; Бургас – 5; Варна – 11; Велико Търново – 2; Видин – 3; Габрово – 2; Добрич – 4; Кърджали – 2; Кюстендил – 5; Ловеч – 1; Монтана – 3; Перник – 2; Плевен – 3; Пловдив – 20; Разград – 6; Русе – 7; Силистра – 1; Сливен – 5; Смолян – 2; София област – 9; София (град) – 20; Стара Загора – 8; Шумен – 5; Ямбол – 2.

Активните случаи са 14 203, на болнично лечение са 2407 пациенти, от които 256 са в интензивно отделение.

През вчерашния ден са регистрирани 499 оздравели, общият брой на излекуваните е 387 915.

Още 12 жертви взе вирусът през последните 24 часа. Починалите с COVID-19 до момента са 17 872.

Лек ръст отбелязват имунизациите – вчера са поставени 24 014 дози, а ваксинираните досега са 1 524 541.

Снимка: Станимир Петков

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