Прекъсване на водоподаването в част от кв. Ново село

ВиК-Сливен преди 8 минути, брой четения: 2 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 2

Днес 10.06 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в северната част на кв. Ново село до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.