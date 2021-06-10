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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 10.06.2021

10 юни 2021 09:56, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 13 минути, брой четения: 8

No. Дата Длъжност Образование

662 20.4.2021 чистач основно

663 20.4.2021 камериерка основно

750 10.5.2021 работник товаро-разтоварна дейност основно

751 10.5.2021 продавач- консултант средно

759 11.5.2021 камериер/ка основно

760 11.5.2021 главен счетоводител висше

761 11.5.2021 камериер/ка хотел основно

762 11.5.2021 помощник кухня основно

763 11.5.2021 готвач средно

765 11.5.2021 работник кухня основно

766 11.5.2021 манипулант промишлеността начално

767 11.5.2021 машинен оператор производство на тестени изделия начално

782 14.5.2021 машинен оператор мебели средно

784 14.5.2021 отчетник счетоводство средно

794 18.5.2021 продавач-хранителни стоки средно

795 18.5.2021 общ работник средно

804 19.5.2021 работник производство на млечни продукти основно

813 21.5.2021 бояджия промишлени изделия основно

814 21.5.2021 монтажник, метални конструкции средно

815 21.5.2021 кофражист основно

816 21.5.2021 заварчик основно

817 21.5.2021 шофьор, тежкотоварен автомобил средно

818 21.5.2021 обслужващ, бензиностанция/газостанция средно

821 25.5.2021 монтажник климатици средно

849 27.5.2021 брокер недвижими имоти средно

855 28.5.2021 стругар средно

860 31.5.2021 електрозаварчик средно

864 1.6.2021 навивач средно

865 1.6.2021 шлосеро-монтьор средно

866 1.6.2021 машинен инженер висше

867 1.6.2021 стругар средно

873 2.6.2021 дърводелец мебели средно

874 2.6.2021 инженер проектант висше

875 2.6.2021 монтажник мебели средно

876 2.6.2021 домакин средно

880 3.6.2021 шофьор лекотоварен автомобил средно, кат. С

881 3.6.2021 учител математика висше

888 4.6.2021 ЗАС висше

896 7.6.2021 работник кухня средно

897 7.6.2021 сервитьор средно

901 7.6.2021 сервитьор средно

911 8.6.2021 социален работник закрила на детето висше

912 8.6.2021 навивач сърми основно

913 8.6.2021 сервитьор средно

914 8.6.2021 барман средно

929 9.6.2021 отговорник пакетаж средно

930 9.6.2021 отговорник почистване детайли средно

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