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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Главният прокурор на ЕС Лаура Кьовеши идва в България днес

10 юни 2021 10:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38
Лаура Кьовеши

Главният прокурор на Европа Лаура Кьовеши пристига в България в четвъртък, 10 юни. По предварителна информация българската европейска прокуратура Теодора Георгиева ще я придружава.

Кьовеши ще посети кабинета на европейските делегирани прокурори, разположен в сградата на Софийския районен съд. Очаква се тя да се срещне и с главния прокурор Иван Гешев.

Според БНР Кьовеши ще се срещне и с четиримата делегирани български прокурори, одобрени от Европейската прокуратура, след което ще даде пресконференция.

Това ще бъде първото посещение на Kövesi в държава-членка.

Ролята на Европейската прокуратура (EPPO) е да разследва и да преследва измами срещу бюджета на Европейския съюз и други престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, включително измами относно европейски фондове от над 10 000 евро и случаи на трансгранични измами с ДДС, включващи щети над 10 милиона евро.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com

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