Прекъсване на водоподаването в с. Желю войвода

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

Днес 10.06 /четвъртък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в с.Желю войвода

до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.