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,,ДА СПАСИМ ОКЕАНИТЕ И МОРЕТАТА"

10 юни 2021 17:49, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 25
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Днес второкласниците от нашето училище се срещнаха с писателката Цветелина Спиридонова, участвайки в ежегодния Фестивал на детската книга. Потопиха се в невероятните дълбини на морското дъно. Обещаха да пазят чисти бреговете на моретата и океаните.

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