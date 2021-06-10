,,ДА СПАСИМ ОКЕАНИТЕ И МОРЕТАТА"

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Днес второкласниците от нашето училище се срещнаха с писателката Цветелина Спиридонова, участвайки в ежегодния Фестивал на детската книга. Потопиха се в невероятните дълбини на морското дъно. Обещаха да пазят чисти бреговете на моретата и океаните.

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