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ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА КНИГА

10 юни 2021 19:32, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 24
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Третокласниците от СУ "Йордан Йовков" - Сливен и тази година посетиха фестивала на детската книга. Вчера се насладиха на представлението "Приказка без край...", а днес се запознаха с писателя Иван Раденков и неговата книга "Велосипедисти край езерото Папийон". По пътя към театъра си намериха нови приятели - градските гълъби. Утре ги очакват нови срещи с книгите.

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