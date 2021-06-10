ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКАТА КНИГА

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

Третокласниците от СУ "Йордан Йовков" - Сливен и тази година посетиха фестивала на детската книга. Вчера се насладиха на представлението "Приказка без край...", а днес се запознаха с писателя Иван Раденков и неговата книга "Велосипедисти край езерото Папийон". По пътя към театъра си намериха нови приятели - градските гълъби. Утре ги очакват нови срещи с книгите.

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