Прекъсване водоподаването на част от кв.Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 11.06.2021г.(петък) до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв.Клуцохор в района на ул."Баба Тонка"-къщите.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.