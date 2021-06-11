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100 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 3 от тях в Сливенско
100 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 14 266 теста. Позитивните проби са 0,7% от изследваните. От началото на пандемията регистрираните с COVID-19 у нас са 420 090, показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 9; Бургас – 1; Варна – 10; Велико Търново – 5; Видин – 4; Враца – 1; Габрово – 4; Добрич – 2; Кюстендил – 3; Ловеч – 1; Монтана – 1; Пазарджик – 3; Перник – 3; Пловдив – 4; Русе – 3; Сливен – 3; Смолян – 2; София област – 7; София (град) – 20; Стара Загора – 2; Търговище – 6; Хасково – 2; Шумен – 1; Ямбол – 3. Не са отчетени положителни проби в областите Кърджали, Плевен, Разград и Силистра.
Активните случаи са 13 618, излекуваните до момента са 388 585, 670 от тях са преборили болестта през последните 24 часа.
В болници са настанени 2335 пациенти, в интензивни отделения са 253 от тях.
Жертвите на вируса вече са 17 887, още 15 души са починали през вчерашния ден.
1 548 304 имунизации срещу COVID-19 са направени до момента, поставените през вчерашния ден ваксини са 23 777.
Снимка: Станимир Петков