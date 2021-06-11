Прекъсване водоподаването на м-т"Селището"

ВиК-Сливен преди 42 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 42 минути, брой четения: 21

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 11.06.2021г.(петък) до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на местност "Селището".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.