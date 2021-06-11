Община Сливен с призив контейнерите за дрехи да се ползват по предназначение

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

Община Сливен призовава гражданите да ползват контейнерите за дрехи по предназначение. В тях се забранява поставянето на други отпадъци. Във връзка със засечени нерегламентирани действия, Община Сливен ще предприеме действия за извършване на денонощно видеонаблюдение. На установените виновни лица, ще бъдат съставяни актове.

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