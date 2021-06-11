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Трудова борса в град Сливен

11 юни 2021 15:22, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46

На 15.06.2021г. от 10:30 часа във „Военен клуб” Сливен /Сградата на ДНА, бул. „Цар Освободител” №5/, Дирекция „Бюро по труда” Сливен организира трудова борса с участието на работодатели от град Сливен и туристически фирми от Черноморието за подбор на персонал във връзка с обявени свободни работни места.

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