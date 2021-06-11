Влак дерайлира на гара „Белово“

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

Преустановено е движението на влаковете по направлението Белово-Костенец, съобщиха от пресцентъра на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

В 14:32 часа при преминаване на влакова композиция на частен товарен превозвач през гара "Белово" дерайлират локомотивът и първият вагон с първата колоос. Композицията е била празна.

В района на инцидента пътниците ще бъдат превозени с автобуси. Причините за произшествието се изясняват. На място са аварийни екипи на НКЖИ.