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Влак дерайлира на гара „Белово“

11 юни 2021 16:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43
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Преустановено е движението на влаковете по направлението Белово-Костенец, съобщиха от пресцентъра на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ).

В 14:32 часа при преминаване на влакова композиция на частен товарен превозвач през гара "Белово" дерайлират локомотивът и първият вагон с първата колоос. Композицията е била празна.

В района на инцидента пътниците ще бъдат превозени с автобуси. Причините за произшествието се изясняват. На място са аварийни екипи на НКЖИ.

Източник: https://dariknews.bg/
Снимка: pixabay.com

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