Криминална хроника Ямбол - 11.06.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 24

Информационен бюлетин 11.06.2021 г.

В РУ-Елхово е образувано бързо производство срещу 37-годишен, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 10 юни, на ул. „Морава“ в града, е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 37-годишен мъж от хасковско. При тестването на водача за употреба на алкохол техническото средство отчело стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължава.