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Криминална хроника Ямбол - 11.06.2021 г.

11 юни 2021 17:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 24
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 11.06.2021 г.

 

В РУ-Елхово е образувано бързо производство срещу 37-годишен, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 10 юни, на ул. „Морава“ в града, е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 37-годишен мъж от хасковско. При тестването на водача за употреба на алкохол техническото средство отчело стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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