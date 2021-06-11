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Първото автокино в Ямбол събра стотици зрители

11 юни 2021 20:13, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38
Автокино в Ямбол

При огромен интерес премина прожекцията на първото автокино в Ямбол. Повече от 400 автомобила и десетки хора, дошли пеша, изпълниха до пълния му капацитет паркинга между магазините „Практикер“ и „Технополис“ .

Зрителите гледаха нашумелия български филм „Привличане“ на режисьора Мартин Макариев, продуциран от Яна Маринова и Башар Рахал.

Прожекцията беше подарък за жителите на Ямбол по повод предстоящия празник на града – Свети Дух.

Актьорът Александър Сано, който присъства на прожекцията, поздрави ямболци в специално видеообръщение: „Уважаеми жители и мои приятели от град Ямбол, за пореден път искам да Ви благодаря за гостоприемството и за това, че оценявате истински труда, който полагаме, за да създадем хубави български филми. Паркингът, който е огромен, все пак се оказа недостатъчен, така че, освен да обещая да дойдем отново и да се опитаме да напълним ливадата отзад. Изключително много съм Ви благодарен – Ямбол официално държи рекорда за най-голямо автокино в България. Благодаря Ви, бъдете здрави!“

Община Ямбол обещава, че скоро ще има и други прожекции на автокиното в града.

Снимки: Община Ямбол

Снимки

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