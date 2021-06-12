123 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 1 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 37

123 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 361 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 420 213, като активните са 12 952.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 4, Бургас – 4, Варна – 3, Велико Търново – 2, Видин – 2, Враца – 0, Габрово – 1, Добрич – 0, Кърджали – 3, Кюстендил – 3, Ловеч – 3, Монтана – 1, Пазарджик – 7, Перник – 0, Плевен – 0, Пловдив – 21, Разград – 1, Русе – 6, Силистра – 0, Сливен – 1, Смолян – 3, София област – 2, София (град) – 32, Стара Загора – 8, Търговище – 4, Хасково – 4, Шумен – 5, Ямбол – 3.

През изминалото денонощие са били излекувани 783 души, а за целия период – 389 368.

В болница за лечение са настанени 2 290 души, от които 246 са в интензивни отделения.

6 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 893.

Към момента общо 1 568 793 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 20 496.