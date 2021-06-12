София прайд се завръща по софийските улици

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 34

София прайд - маршът в подкрепа на ЛГБТИ общността (лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални или интерсексуални) - се провежда днес в столицата на България.

Прайдът се организира в София всяка година от 2008 г. След като миналата година се проведе онлайн по изключение, тази година организаторите канят всички жители и гости в София да се присъединят лично към него. България е една от шестте държави в ЕС, които нямат законово признание за еднополови двойки.

Както обикновено, ще се проведе контрамарш, организиран от партия ВМРО.