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София прайд се завръща по софийските улици

12 юни 2021 10:29, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 34
София прайд

София прайд - маршът в подкрепа на ЛГБТИ общността (лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални или интерсексуални) - се провежда днес в столицата на България.

Прайдът се организира в София всяка година от 2008 г. След като миналата година се проведе онлайн по изключение, тази година организаторите канят всички жители и гости в София да се присъединят лично към него. България е една от шестте държави в ЕС, които нямат законово признание за еднополови двойки.

Както обикновено, ще се проведе контрамарш, организиран от партия ВМРО.

Източник: БНР
Снимка: София прайд

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