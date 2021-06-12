Тежка катастрофа спря „Монбат рали Сливен“

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 39

Тежка катастрофа спря „Монбат рали Сливен“. Лидерите след първия ден Уур Сойлу и Арас Динчер претрърпяха тежък инцидент по време на етапа „Трапоклово“. Според информациите от щаба след като е преминал през популярната неравност на километър преди село Седларево, Уур Сойлу е изгубил контрол върху автомобила, ударил се е в банкета и е полетял във въздуха, след което е направил серия от преобръщания.

На мястото на инцидента моментално са пристигнали медицински автомобил, пожарна и полиция. Двамата състезатели са транспортирани до МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен за допълнителен медицински преглед.

Пред кореспондентът на „Хоризонт“ в Сливен Стоян Радев директора на ЦСМП д-р Василиса Симеоново заяви, че двамата са настанени в спешното отделение. В съзнание са и предстои да им бъдат направени допълнителни изследвания – скенер, ренгенови снимки.