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Тежка катастрофа спря „Монбат рали Сливен“
Тежка катастрофа спря „Монбат рали Сливен“. Лидерите след първия ден Уур Сойлу и Арас Динчер претрърпяха тежък инцидент по време на етапа „Трапоклово“. Според информациите от щаба след като е преминал през популярната неравност на километър преди село Седларево, Уур Сойлу е изгубил контрол върху автомобила, ударил се е в банкета и е полетял във въздуха, след което е направил серия от преобръщания.
На мястото на инцидента моментално са пристигнали медицински автомобил, пожарна и полиция. Двамата състезатели са транспортирани до МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен за допълнителен медицински преглед.
Пред кореспондентът на „Хоризонт“ в Сливен Стоян Радев директора на ЦСМП д-р Василиса Симеоново заяви, че двамата са настанени в спешното отделение. В съзнание са и предстои да им бъдат направени допълнителни изследвания – скенер, ренгенови снимки.
Източник: https://regiona.bg/%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0/