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Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 14.06-20.06.2021 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 14 до 20 юни 2021 г.?
Бира „Каменица“ светло пиво – 0,79 лв. за кен
Свински бут без кост от нашата витрина – 6,45 лв. за кг.
Диня клас 1 – 0,69 лв. за кг.
Лимони клас 1 – 1,99 лв. за кг.
Авокадо клас 1 – 3,99 лв. за 700 грама в опаковка
Пъпеш „Канария“ клас 1 – 2,49 лв. за кг.
Къпини клас 1 – 2,99 лв. за 125 грама в опаковка
Жълт лук клас 1 – 0,69 лв. за кг.
Ранно зеле клас 1 – 0,99 лв. за кг.
Млечен чесън клас 1 – 5,99 лв. за кг.
Пресни картофи клас 1 – 0,89 лв. за кг.
Розови домати клас 1 – 1,99 лв. за кг.
Вземи 2 на цената на 1
Кисело мляко „Елена“ – 1,25 лв. за 2х400 грама
Ханджийска сушеница – 3,59 лв. за 2х130 грама
Замръзнала кайма универсална или принцеса „Сами М“ – 2,19 лв. за 2х250 грама
Търновски шпек „Елит мес“ – 4,99 лв. за 2х300 грама
Топено пушено сирене“ – 3,89 лв. за 2х250 грама
За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков