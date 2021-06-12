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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 14.06-20.06.2021 г.

12 юни 2021 17:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 14 до 20 юни 2021 г.?

 

Бира „Каменица“ светло пиво – 0,79 лв. за кен

Свински бут без кост от нашата витрина – 6,45 лв. за кг.

Диня клас 1 – 0,69 лв. за кг.

Лимони клас 1 – 1,99 лв. за кг.

Авокадо клас 1 – 3,99 лв. за 700 грама в опаковка

Пъпеш „Канария“ клас 1 – 2,49 лв. за кг.

Къпини клас 1 – 2,99 лв. за 125 грама в опаковка

Жълт лук клас 1 – 0,69 лв. за кг.

Ранно зеле клас 1 – 0,99 лв. за кг.

Млечен чесън клас 1 – 5,99 лв. за кг.

Пресни картофи клас 1 – 0,89 лв. за кг.

Розови домати клас 1 – 1,99 лв. за кг.

 

Вземи 2 на цената на 1

Кисело мляко „Елена“ – 1,25 лв. за 2х400 грама

Ханджийска сушеница – 3,59 лв. за 2х130 грама

Замръзнала кайма универсална или принцеса „Сами М“ – 2,19 лв. за 2х250 грама

Търновски шпек „Елит мес“ – 4,99 лв. за 2х300 грама

Топено пушено сирене“ – 3,89 лв. за 2х250 грама

 

За повече подробности от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

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