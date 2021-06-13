Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
81 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 3 от тях в Сливенско
81 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 8 339 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 420 294, като активните са 12 994.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 7, Бургас – 0, Варна – 9, Велико Търново – 0, Видин – 1 Враца – 1, Габрово – 1, Добрич – 4, Кърджали – 0, Кюстендил – 2, Ловеч – 0, Монтана – 1, Пазарджик – 2, Перник – 2, Плевен – 2, Пловдив – 5, Разград – 0, Русе – 2, Силистра – 2, Сливен – 3, Смолян – 0, София област – 3, София (град) – 27, Стара Загора – 3, Търговище – 0, Хасково – 1, Шумен – 3, Ямбол – 0.
През изминалото денонощие са били излекувани 34 души, а за целия период – 389 402.
В болница за лечение са настанени 2 283 души, от които 246 са в интензивни отделения.
5 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 898.
Към момента общо 1 573 761 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 4 970.
Снимка: Станимир Петков