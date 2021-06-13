81 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 3 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 52

81 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 8 339 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 420 294, като активните са 12 994.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 7, Бургас – 0, Варна – 9, Велико Търново – 0, Видин – 1 Враца – 1, Габрово – 1, Добрич – 4, Кърджали – 0, Кюстендил – 2, Ловеч – 0, Монтана – 1, Пазарджик – 2, Перник – 2, Плевен – 2, Пловдив – 5, Разград – 0, Русе – 2, Силистра – 2, Сливен – 3, Смолян – 0, София област – 3, София (град) – 27, Стара Загора – 3, Търговище – 0, Хасково – 1, Шумен – 3, Ямбол – 0.

През изминалото денонощие са били излекувани 34 души, а за целия период – 389 402.

В болница за лечение са настанени 2 283 души, от които 246 са в интензивни отделения.

5 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 898.

Към момента общо 1 573 761 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 4 970.